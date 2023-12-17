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İsrail'de muhalefet lideri Netanyahu'nun görevde kalamayacağını belirtti - Son Dakika
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İsrail'de muhalefet lideri Netanyahu'nun görevde kalamayacağını belirtti

İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevde kalamayacağını belirterek, iki aydan uzun süredir Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar sırasında seçim çağrısında bulundu.

İsrail\'de muhalefet lideri Netanyahu\'nun görevde kalamayacağını belirtti
17.12.2023 - 17:15,
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İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevde kalamayacağını belirterek, iki aydan uzun süredir Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar sırasında seçim çağrısında bulundu.

Eski İsrail Başbakanı Lapid, Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada, "Netanyahu başbakanlığa devam edemez. Savaş sırasında seçimler yapılabilir." ifadelerini kullandı.

İsrailli esirler konusunda yapılan anlaşmada "acı bedeller" ödense dahi muhalefet olarak destekleyeceklerini Netanyahu'ya ilettiklerini aktaran Lapid, şunları kaydetti:

"Yeni bir önerinin masaya getirilmesi gerekiyor. Kağıt masaya konulduğunda kabul edilmese bile bir eylemi tetikler."

İsrail medyasında, Hamas'a yönelik askeri ve istihbari başarısızlıklarının Netanyahu'nun siyasi kariyerinin sonu anlamına geleceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA
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