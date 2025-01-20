İsrail\'de Rehineler Ailelerine Kavuştu

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RAMAT GAN, 20 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in Ramat Gan kentindeki Sheba Tıp Merkezi'ne gelen, serbest bırakılan rehineleri taşıyan ambulans, 19 Ocak 2025.

İsrail ile Hamas arasında pazar günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşması uyarınca serbest bırakılan 3 rehine İsrail'e dönerek ailelerine kavuştu. Gazzeliler ise 15 ayı aşkın bir süredir devam eden ölümcül İsrail saldırılarının sona ermesini kutlamaya başladı. (Fotoğraf: JINI/Xinhua aracılığıyla)