İsrail'de Suikast Planı İddiası

Güncel

İsrail'de İran için çalıştıkları ve üst düzey İsrailli bir yetkiliye "suikast planı yaptıkları" iddiasıyla 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan yazılı açıklamada, suikast planı yaptıkları iddia edilen 2 İsrail vatandaşının tutuklandığı belirtildi.

Söz konusu kişilerin "İran tarafından tutulduğu" ve üst düzey İsrailli bir isme "suikast planı yaptıkları" ileri sürüldü.

Suikast ile hedef alınmak istenen İsrailli üst düzey ismin kim olduğu ise açıklanmadı.