İsrail'de Yeni Umut Partisi Başkanı Gideon Saar, Netanyahu'nun savaş kabinesine dahil etmemesi üzerine istifa etti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlatmasının ardından kurulan "Acil Durum Hükümetine" katılan Yeni Umut Partisi Başkanı Gideon Saar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisini savaş kabinesine dahil etmediği için istifa ettiğini duyurdu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Saar, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, Acil Durum Hükümetine katılma sebebinin "İsrail'in savaşlarında harekete geçebilmek" olduğunu söyledi.
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'a işaret eden Saar, onunla anlaşarak kendisi savaş konseyine katılmamasına rağmen hükümete girmeyi kabul ettiğini belirtti.
Saar, Netanyahu hükümetine katılma kararına ilişkin, "Zamanla belki de hata yaptığımı fark ettim. Son aylarda ben ve İsrail vatandaşları, savaşın gidişatının bizi hedeflere ulaşmaya yaklaştırmadığını gördük." dedi.
Hamas'ın askeri gücünü yok etmek için daha hızlı bir zaman çizelgesinde çalışılması gerektiğini savunan Saar, "Askeri baskıyı azaltarak, esir alınanların serbest bırakılmasına yönelik yeni bir anlaşmaya varılması yönündeki önemli bir baskı kaynağını kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.
Saar, "Savaşın uzaması uluslararası siyaset sahnesindeki durumumuzu daha da kötüleştirdi." diye konuştu.
Gazze'ye yönelik saldırıların yönetiminin kabineden, savaş konseyine devredildiğini aktaran Saar, savaş konseyinde farklı bakış açısı ortaya koyacak eleştiri yapacak kişilerin bulunmadığını, bu sebeple "uzmanlığını kullanabilmek için savaş konseyine katılmak istediğini" belirtti.
Saar, hükümetten ayrılma kararına ilişkin, "Bence, siyasetin yönünü etkilemek için imkanım olmadığı müddetçe sorumluluk alamam. Kısaca, artık bunda bir anlam göremiyorum. Bu yüzden istifa niyetimi açıkladım ve Başbakan'a iletmek üzere istifa mektubumu imzaladım." ifadesini kullandı.
Daha önce Adalet Bakanlığı görevinde de bulunmuş olan Saar, yaklaşık 10 gün önce Netanyahu'nun kendisini savaş konseyine dahil etmemesi durumunda istifa edeceğini açıklamış ancak Netanyahu bu yönde bir adım atmamıştı.
Eski Bakan Saar, 12 Mart'ta Gantz ile siyasi ortaklığının sona erdiğini duyurmuş ve partisinin meclisteki 4 sandalyesini almış, Gantz'ın lideri olduğu Mavi-Beyaz Partisine 8 sandalye kalmıştı.
Gideon Saar, 2020'de Netanyahu'nun partisi Likud'dan ayrılarak Yeni Umut Partisini kurmuş, Temmuz 2022'de Gantz'ın partisiyle ortak listeden parlamento seçimlerine katılmıştı. Saar ve Gantz'ın ittifakı, parlamento seçimlerinde 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 12 sandalye elde etmişti.
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