İsrail'den Ateşkes Açıklamaları - Son Dakika
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İsrail'den Ateşkes Açıklamaları

İsrail, Hamas'ı ateşkes anlaşmasının yenilenmesindeki engel olarak gösterdi, geri adım iddialarını yalanladı.

02.05.2025 20:17
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Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddederek 18 Mart'ta ateşkesi bozan İsrail, anlaşmanın yenilenmesinin önündeki engelin Hamas olduğunu iddia etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Arap basınında İsrail'in Mısır'ın sunduğu ateşkes tekliflerini kabul etmeye yanaşmadığı ve daha önce kabul ettiği maddelerden geri adım attığına ilişkin haberleri yalanladı.

Açıklamada, "Arap medyasında yer alan ve İsrail'in kendisine Mısır'ın sunduğu teklifi reddettiğini ileri süren haberlerin hiçbir dayanağı yoktur." iddiasında bulunuldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesinin önündeki engelin, kalıcı bir ateşkes ve İsrail askerlerinin Gazze'yi terk etmesi karşılığında tüm esirleri serbest bırakmaya hazır olduğunu söyleyen Hamas olduğunu savundu.

Arap medyası, İsrail'in daha önce kabul ettiği maddelerden geri adım attığını yazmıştı

Dubai merkezli Suudi Arabistan kanalı el-Arabiya, Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yenilenmesine ilişkin müzakerelerde daha önce kabul ettiği maddeler konusunda geri adım attığını kaydetmişti.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletmekte ısrarcı olduğu belirtilen haberde, İsrail ordusunun 2025 sonuna kadar Gazze'de kalmak istediği aktarılmıştı.

Haberde, İsrail'in arabuluculara Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkesi reddettiğini bildirdiği belirtilmişti.

Bu hafta görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine ilişkin iddialar da İsrailli yetkililer tarafından reddedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Ateşkes Açıklamaları - Son Dakika

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