İsrail'den Bakanlara Uyarı

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İsrailli bakanların, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin açıklama yapmamaları yönünde uyarıldığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Lübnan'daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin bakanlara uyarı gönderdiği belirtildi.

Bakanlardan Avn'ın yeni cumhurbaşkanı seçilmesinin "Lübnan'ın içişleri olduğu" ve bu konuda açıklama yapmamalarının istendiği ifade edildi.

Öte yandan bu uyarıdan önce İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Avn'ı Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Lübnan'da iki yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından bugün Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.