İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırıları

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İsrail ordusunun Lübnan'ın başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gece saatlerinde düzenlediği şiddetli saldırılar nedeniyle 2 hastanenin hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Lübnan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Dahiye bölgesine gece saatlerinde şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Hava saldırılarında zarar gören St Therese Hastanesi ile Er-Rasul el-Azam Hastanesi hizmet dışı kaldı.

Er-Rasul el-Azam Hastanesi, Beyrut'un en büyük hastanelerinden biri olarak biliniyor.