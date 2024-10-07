İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırıları

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gece saatlerinde düzenlediği şiddetli saldırılar nedeniyle 2 hastanenin hizmet dışı kaldığı bildirildi.
Lübnan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Dahiye bölgesine gece saatlerinde şiddetli hava saldırıları düzenledi.
Hava saldırılarında zarar gören St Therese Hastanesi ile Er-Rasul el-Azam Hastanesi hizmet dışı kaldı.
Er-Rasul el-Azam Hastanesi, Beyrut'un en büyük hastanelerinden biri olarak biliniyor.
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