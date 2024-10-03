İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı

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BEYRUT, 3 Ekim (Xinhua) -- İsrail, Beyrut'un orta kesimindeki el-Bakura bölgesinde bulunan Hizbullah'a ait Sağlık Otoritesi Merkezi'ni hedef alan bir hava saldırısı düzenledi.

Lübnan'ın El-Cedid televizyon kanalının bildirdiğine göre, Perşembe sabahı erken saatlerde gerçekleşen saldırı sonrası büyük bir yangın çıkarken, televizyon görüntülerinde binadan yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Hava saldırısı, çevredeki evlerde ve park halindeki araçlarda da ciddi hasara yol açtı. Kurtarma çalışmaları için bölgeye ambulanslar ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'na göre el-Bakura bölgesindeki hava saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Habere göre, Beyrut'un merkezindeki saldırıdan kısa bir süre önce İsrail, başkentin güney banliyölerindeki Haret Hreik bölgesine üç büyük hava saldırısı düzenledi.