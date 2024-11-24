İsrail\'den Beyrut\'a Hava Saldırısı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 2 şiddetli hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail Dahiye bölgesini hedef aldı.

Geniş bir alanda büyük bir yıkıma neden olan saldırıların ardından Beyrut'un güneyini yoğun toz ve duman bulutu kapladı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin X sosyal medya hesabından saldırı tehdidinde bulunmasının ardından geldi.

Adraee, paylaşımında Hades ve Burc el-Baracine bölgelerindeki iki noktanın işaretli olduğu haritalar paylaşarak bu binalardan 500 metre uzaklaşılması uyarısında bulundu.