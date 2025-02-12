İsrail'den Gazze'ye Yeni Saldırı Tehdidi - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'ye Yeni Saldırı Tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Katz, Hamas'ın esirleri serbest bırakmaması halinde saldırılar başlayacağını belirtti.

12.02.2025 20:46
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın Gazze'deki tüm İsrailli esirleri serbest bırakmaması halinde saldırılara başlayacaklarını yineleyerek, "Yeni Gazze savaşı ateşkes öncesinden farklı bir şiddette olacak." tehdidinde bulundu.

Bir video mesaj yayınlayan Savunma Bakanı Katz, Hamas'ın Yahudilerce kutsal sayılan Şabat'a kadar İsrailli esirleri serbest bırakmaması halinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözünü yerine getireceklerini söyledi.

Katz, "Yeni Gazze savaşı ateşkes öncesinden farklı bir şiddette olacak. Hamas mağlup edilmeden ve tüm esirler serbest kalmadan sona ermeyecek." diye tehdit etti.

İsrail ordusundan üst düzey komutanlarla güvenlik istişare toplantısı gerçekleştirdiğini kaydeden Katz, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için ağır bedeller ödemeyi kabul ettiklerini savundu.

Katz, yeni saldırılarının ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planının gerçekleşmesine imkan sağlayacağını iddia etti.

Hamas'tan esir takasını askıya alma kararı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze'ye Yeni Saldırı Tehdidi - Son Dakika

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