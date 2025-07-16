İsrail'den Hamas'a Saldırı Tehdidi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hamas Hareketi'ne birkaç gün içinde ateşkese ilişkin anlaşma olmaması durumunda saldırıların yoğunlaştırılarak daha geniş bir alana yayılması tehdidinde bulundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, Güney Komutanlığı Komutanı Tuğgeneral Yaniv Asor ile Gazze Şeridi'ndeki durumu değerlendirdi.

Gazze'deki gelişmeleri değerlendiren Zamir, yakın zamanda kesin bir dönemece ulaşmak üzere olduklarını ve Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin bir anlaşmanın yapılmayacağının birkaç gün içinde ortaya çıkacağını kaydetti.

Birkaç gün içinde ateşkes olmaması durumunda Hamas'ı tehdit eden Zamir, şunları dile getirdi:

"Anlaşma yapmamız durumunda askeri güçler siyasi iradenin belirlediği hatta uygun bir şekilde konuşlanacaktır. Ancak, anlaşmaya ulaşamazsak güneydeki komutanlığa savaşını yoğunluğunu ve alanını olabildiğince genişletme konusunda talimatım olur. Bu durumda yeni bölgelere gireriz ve bugüne dek yaptığımız gibi operasyonlarımızı sürdürürüz."