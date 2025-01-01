İsrail'den Hamas'a Sert Uyarı - Son Dakika
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İsrail'den Hamas'a Sert Uyarı

İsrail Savunma Bakanı Katz, Hamas'a güçlü saldırılarla karşılaşacaklarını belirtti.

01.01.2025 22:46
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ı " Gazze'de uzun süreden beri görülmemiş güçlü saldırılarla" vuracakları tehdidinde bulundu.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre Katz, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nden atılan roketlerle hedef alınan İsrail'in güneyindeki Netivot kasabasında incelemelerde bulundu.

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlere dikkati çeken Katz, "Hamas, İsrail'in uzun vadeli tavizler verme isteğine rağmen kaçırılan İsraillileri yakın zamanda serbest kalmasına izin vermez ve saldırılarına devam ederse, Gazze'de uzun süredir görülmemiş güçlü saldırılarla karşılaşacak." dedi.

Katz, İsrailli esirleri salıverme ve Hamas'ı bitirinceye kadar Gazze'deki askeri eylemlerini artıracaklarına işaret etti.

Hamas'ın elinde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor. Bu esirlerin en az üçte birinin ölü olduğu düşünülüyor.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, aralık ayında Gazze Şeridi'ne 1400'den fazla hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'de karadan saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna destek olarak havadan yapılan saldırıların savaş uçakları, helikopter ve insansız hava araçlarıyla yapıldığına işaret edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 553 Filistinli öldü, 108 bin 379 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Hamas'a Sert Uyarı - Son Dakika

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