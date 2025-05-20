İsrail'den İngiltere'ye Sert Tepki - Son Dakika
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İsrail'den İngiltere'ye Sert Tepki

İsrail, İngiltere'nin yaptırım kararlarını kınayarak, bu adımların İngiliz ekonomisine zarar vereceğini savundu.

20.05.2025 18:03
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İsrail, İngiltere'nin serbest ticaret anlaşması müzakerelerini askıya alma ve işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulama kararlarına tepki göstererek söz konusu kararların İngiltere'ye zarar vereceğini iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmanın İngiltere hükümeti tarafından zaten ilerletilmediği öne sürüldü.

Açıklamada, anlaşmanın her ülkenin de karşılıklı yararına olacağı ve Londra'nın söz konusu kararının İngiliz ekonomisine de zarar vereceği savunuldu.

İngiliz hükümetinin "İsrail karşıtlığı ve iç siyasi kaygılar" nedeniyle böyle bir adım attığı ileri sürülen açıklamada, Londra'nın işgal altındaki Batı Şeria'da sürekli Filistinlilere yaptıkları saldırılarla ve Filistinlilerin topraklarını gasbetmeleriyle gündeme gelen İsrailli yerleşimcilere yaptırım kararının haksız bir karar olduğu iddia edildi.

"İngiliz Mandası tam 77 yıl önce sona erdi." denilen açıklamada "dış baskıların İsrail'in kendisini yok etmek isteyen düşmanlara karşı savaşının önüne geçemeyeceği" öne sürüldü.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da, dün İngiltere, Fransa ve Kanada'nın İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmaya çağırarak somut adımlar atılacağına işaret edilen açıklamasına ilişkin, X hesabından bir paylaşım yaptı.

Saar, "Başta sömürgeci geçmişe sahip olanlar olmak üzere tüm ülkelere şunu söylemek istiyorum" diye başlayan paylaşımında, varoluşları için savaştıklarını ve dışarıdan gelecek hiç bir dikteyi kabul etmeyeceklerini iddia etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ile yeni serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin askıya alındığını açıklamış, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmıştı.

Ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden ve Filistinlilere saldırılar düzenleyen bazı İsrailli yerleşimcilere ve kurumlara yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yaptırımların "Batı Şeria'da Filistinlilere şiddeti destekleyen 3 kişi, 2 yasadışı yerleşimci karakolu ve 2 örgütü" hedef aldığı kaydedildi.

Batı Şeria'daki şiddet olayları nedeniyle daha önce yaptırıma tabi tutulan 18 kişi, kuruluş ve şirketi takiben yeni kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların mali kısıtlamalar ve seyahat yasağı gibi önlemler içerdiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den İngiltere'ye Sert Tepki - Son Dakika

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