İsrail'den İran'a Önleyici Saldırı

TAHRAN/KUDÜS, 13 Haziran (Xinhua) -- İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, cuma günü İran'a yönelik "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada saldırının ilk aşamasında İran'ın çeşitli bölgelerinde nükleer tesisler de dahil olmak üzere çok sayıda askeri hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu belirtildi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın bildirdiğine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ile Hatemül Enbiya Merkez Üssü Komutanı Gulam Ali Raşid hava saldırılarında hayatını kaybetti.

Nükleer bilimci Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajında operasyonun amacının "İran'ın nükleer altyapısı, balistik füze tesisleri ve askeri kabiliyetlerini vurmak" olduğunu ve "ne kadar sürerse sürsün" devam edeceğini söyledi.

İran devlet televizyonu, Tahran'ın yanı sıra Natanz, Hondab ve Hürremabad ilçelerinde de patlamalar meydana geldiğini, Tahran'daki bir konutta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırıların ardından İsrail ve İran hava sahalarını geçici olarak kapatırken, İsrail, ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "tek taraflı" olarak nitelediği saldırıda ABD'nin herhangi bir rolü bulunmadığını vurguladı. Rubio, İsrail'in, bu operasyonun meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini Washington'a ilettiğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da olası "büyük bir çatışma" konusunda uyarıda bulunarak, ABD ile İran arasında doğrudan görüşmeler devam ederken "çatışmaya girmelerini istemiyorum" demişti.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. Bir anlaşmaya oldukça yakınız. Bir anlaşma olacağını düşündüğüm sürece onların çatışmaya girmesini istemiyorum, çünkü bu anlaşmayı bozar" ifadelerini kullanmıştı.