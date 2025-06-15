İsrail\'den İran\'a Saldırı

(ANKARA) - İsrail ordusu, İran'ın İsfahan kentindeki nükleer tesisleri vurduğunu duyurdu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabındaki görüntülü açıklamasında, İsrail ordusunun İsfahan'daki nükleer tesislere "sert bir şekilde" saldırı düzenlediğini bildirdi.

Adraee, "Bu, saldırılarımızdan kaçmayan stratejik ve önemli bir tesistir. İran rejiminin stratejik yeteneklerine, özellikle nükleer projeyle ilgili olanlara güçlü darbeler indirmeye devam ediyoruz" dedi.

ISNA'nın İsfahan vali yardımcısına dayandırdığı haberine göre de İsrail, İsfahan'da İran Savunma Bakanlığına ait bir tesisi vurdu.

Yetkili, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tesnim Haber Ajansı da Tahran yakınlarındaki Narmak'ta bir konutun vurulduğunu, ülkenin güneyindeki Şiraz kentinde de patlama sesleri duyulduğunu aktardı.