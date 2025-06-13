İsrail\'den İran\'a Saldırılar Artıyor

(ANKARA) - İsrail, sabah saatlerinde başlattığı "Yükselen Aslan Operasyonu" kapsamında İran'a yönelik saldırılarını genişletti. Şiraz'daki füze üretim tesisini hedef alan ikinci saldırıyla birlikte, İran'daki stratejik noktalar art arda vurulurken, Tel Aviv yönetimi, operasyonların "tehdit ortadan kalkana kadar" süreceğini açıkladı.

İsrail, sabah saatlerinde başlatılan "Yükselen Aslan Operasyonu" kapsamında, başta İran'ın başkenti Tahran olmak üzere Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer sahası ile Loristan ve Kirmanşah gibi birçok noktaya eş zamanlı saldırılar düzenlenmişti. Bu ilk saldırılarda, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin de bulunduğu üst düzey isimler ile altı nükleer bilim insanı yaşamını yitirmişti.

İran haber ajanslarından Tesnim'in verdiği bilgiye göre, İsrail saldırılarına yeni bir dalga daha ekledi ve Şiraz'daki stratejik füze altyapısını hedef aldı. Bunun öncesinde İran medyasında, Tebriz Havalimanı'nın da vurulduğuna ilişkin haberler çıkmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yaptığı açıklamada, "İran'dan gelen tehdidin tamamen ortadan kalkana kadar operasyonların süreceğini" bildirdi.