İsrail'den Lübnan'a Geri Dönmeme Uyarısı - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan'a Geri Dönmeme Uyarısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 62 belde için geri dönmeme uyarısını yineledi.

31.12.2024 13:17
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 62 belde için Lübnan halkına geri dönmeme uyarısını tekrarladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Lübnan'ın güneyinde yerinden edilenlere yaşadıkları bölgelere dönmeme uyarısı yaptı.

Adraee, bölge sakinlerine seslenerek bir sonraki duyuruya kadar Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki köylere yaklaşılmaması gerektiğini belirtti.

Paylaştığı haritanın güneyine doğru hareket edilmemesini isteyen Adraee, söz konusu bölgelere gidenlerin İsrail ordusu tarafından hedef alınabileceğine işaret etti.

Adraee'nin paylaştığı haritada Lübnan'ın güneyinde İsrail sınır hattındaki şu beldeler yer aldı:

Ed-Dıhayra, Et-Taybe, Et-Tıyri, En-Nakura, Ebu Şaş, İbil Saki, El-Beyada, El-Cebin, El-Hıyam, Hırbet, Matmura, El-Mari, El-Adiset, El-Kalia, Umm Tute, Sıleyb, Ernun, Bint Cibeyl, Beyt Lif, Blida, Beni Hayyan, El-Bustan, Ayn Arab Mercayun, Dibbin, Debal, Deyr Mimas, Deyr Siryan, Hula, Halta, Hanin, Tayr Harfa, Yahmar, Yarun, Yarin, Kefr Hammam, Kefr Kila, Şuba, Ez-Zelutiyye, Mıhaybib, Meys el-Cebel, Misat, Mercayun, Mervahin, Marun er-Ras, Merkaba, Adişet el-Kusayr, Ayn İbil, Aynata, Ayta eş-Şab, Ayterun, Alma eş-Şaab, Arab el-Luveyze, El-Kuzah, Rab Telatin, Ramiye, Rimeyş, Raşaya el-Fuhhar, Şeba, Şıhhin, Şema ve Talmuse.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi. İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını sık sık ihlal ediyor.

Kaynak: AA

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