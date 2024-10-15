İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın Batı Bekaa bölgesinde bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları dün akşam Batı Bekaa'da bir sağlık merkezini bombaladı.
Saldırıda 3 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği, bombardıman nedeniyle sağlık merkezinin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneydeki bazı beldelere yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.
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