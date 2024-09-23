İsrail'den Lübnan'a Saldırı Uyarısı

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KUDÜS, 23 Eylül (Xinhua) -- İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, Lübnan'ın güneyine düzenleyecekleri geniş çaplı saldırılar öncesinde bölge sakinlerine evlerini en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulundu.

Hagari Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Lübnan genelindeki" evlerde ve diğer binalarda bulunan Hizbullah hedeflerine yönelik "kapsamlı" hava saldırılarının "kısa sürede" başlayacağı uyarısında bulundu.

Hagari, "Hizbullah tarafından silah depolamak gibi askeri amaçlarla kullanılan binalar ve alanlarda ve bunların yakınlarında bulunan Lübnan köylerindeki sivillere kendi güvenlikleri için derhal bu bölgelerden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Sözcü, Hizbullah'ın İsrail'e saldırı düzenlemeye hazırlandığının İsrail ordusunca tespit edildiğini söyledi.

Pazartesi günü erken saatlerde İsrail, Lübnan'ın güneyine ve Bekaa Vadisi'ne yeni hava saldırıları başlattı. Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının "Hizbullah'a ait terör hedeflerine kapsamlı saldırılar düzenlediği" belirtildi.