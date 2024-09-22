İsrail\'den Lübnan\'a Yoğun Saldırı

Güncel

"Yüksel\'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

Doğalgaza zam olacak mı? Faturalandırmada yeni model nasıl olacak?

- İsrail Lübnan'da saldırılarını yoğunlaştırdı

BEYRUT - İsrail ordusu, Lübnan'da geçtiğimiz günlerde düzenlediği saldırılarına ülkenin güneyinde yoğun bir şekilde devam ediyor.

İsrail, Lübnan'da geçtiğimiz günlerde düzenlediği saldırılarına devam ediyor. İsrail güçleri, başkent Beyrut'ta dün gerçekleştirilen ve onlarca kişinin ölümüne neden olan saldırılardan sonra Lübnan'ın güneyine bomba yağdırıyor. Güneydeki Tayr Harfa, Chihine, Al-Jibeen, Zebqin ve Dahieh bölgelerinde saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, bölgede ayırt etmeksizin tüm noktaları vuruyor.