- İsrail, İran'daki Meşhed Havaalanı'nı vurdu
İsrail, saldırıların başlamasından bu yana İran'daki en uzak noktayı vurdu
TAHRAN - İsrail, İran'ın doğusunda bulunan Meşhed Havaalanı'na saldırı düzenledi.
İsrail, İran'ın doğusunda bulunan Meşhed Havaalanı'na saldırı düzenledi. İsrail ordusu, saldırıda İran'a ait yakıt ikmal uçağının vurulduğu aktararak, söz konusunun saldırının yaklaşık 2 bin 300 kilometre mesafeyle gerçekleştirilen en uzak saldırı olduğunu açıkladı. İsrail ordusu, "Hava Kuvvetleri İran genelinde hava üstünlüğü sağlamak için çalışıyor" dedi.
Saldırı sonrası Meşhed Havaalanı'ndan siyah dumanlar yükseldi.
Son Dakika › Güncel › İsrail'den Meşhed Havaalanı'na Saldırı - Son Dakika
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