İsrail'den Savaş Hazırlığı: DEAŞ Bağlantılı Milisler Silahlandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'den Savaş Hazırlığı: DEAŞ Bağlantılı Milisler Silahlandırılıyor

05.06.2025 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lieberman'ın iddiaları doğrulandı; İsrail, Gazze'de DEAŞ bağlantılı milisleri silahlandırıyor.

İsrail hükümeti ve Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin üst düzey yöneticileri, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nde DEAŞ bağlantılı olduğu öne sürülen milisleri silahlandırdığını söyleyen muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman'a tepki gösterdi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Lieberman'ın doğruları söylediği için hükümetin hedefi olduğunu kaydetti.

Haberde üst düzey bir hükümet yetkilisinin "Bu adam tek kelimeyle deli. Çok büyük bir zarara yol açtı. Sınırları yok." dediği aktarıldı.

Üst düzey Likud yetkililerinin de Lieberman'ı siyasi kazanç elde etmek için İsrail'in güvenliğini riske atarak ve İsrail ordusunun kurallarını ihlal ederek "gizli bilgileri ifşa etmekle" suçladığı belirtildi.

İsrail güvenlik kaynakları da iddiaları doğruladı

İsrail güvenlik kaynaklarının da Lieberman'ın iddialarını doğruladığı kaydedildi.

Kaynaklar, İsrail'in Hamas'a karşı bir denge unsuru olması amacıyla Gazze Şeridi'ndeki bazı grupların silahlandırdığını ve bu konunun İsrail Meclisi'ndeki (Knesset) gizli komitelerden birinde de tartışıldığını söyledi.

Haberde, söz konusu silahlı grubun lideri Yaser Ebu Şebab'ın Bedevi kökenli bir Refah sakini olduğu, uyuşturucu satıcılığı yaptığı ve suç dünyasıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

Filistin basınının paylaştığı, Ebu Şebab'ın insani yardım kamyonlarını yağmaladığı, koruma ücreti talep ettiği ve bu faaliyetleri İsrail ordusunun gözetiminde yaptığı bilgilerine yer verildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze'de Hamas'a karşı milislerin silahlandırılmasının İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından desteklenen ve İsrail ordusu yetkililerinin de kabul ettiği bir fikir olduğunu kaydetti.

Bu fikrin istifa eden Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından tartışıldığı, ikilinin dışında Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de bundan haberdar olduğu belirtildi.

Netanyahu'nun "kapsamlı bir değerlendirmenin ardından" Hamas'a karşı Gazze'deki işbirliğine açık milis güçlerin silahlandırılmasını onayladığı ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, iddiaları zımnen kabul etmişti

İsrail eski Savunma Bakanı Lieberman, İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de terör örgütü DEAŞ ile ilişkili bir milis grubu silahlandırdığını iddia etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan tek cümlelik açıklamada, "İsrail, güvenlik kurumlarının tüm yöneticilerinin tavsiyesi üzerine, Hamas'ı çeşitli ve farklı yollarla yenmek için çalışıyor." ifadeleri kullanılarak Lieberman'ın iddiaları zımnen kabul edilmişti.

Gazze'deki Filistinlileri yardım dağıtımı gerekçesiyle Refah'a davet etmişti

Hafta başında Gazze Şeridi'nde Yaser Ebu Şebab isimli kişinin liderliğindeki silahlı bir grup, İsrail ordusunun Refah'ta işgal ederek "güvenli bölge" ilan ettiği bir alanın kontrolünün kendilerinde olduğunu belirten bir video yayınlamıştı.

Şebab, Refah'ın Mısır sınırına yakın bir noktasındaki bölgede kendileri tarafından insani yardım dağıtımı yapılacağını söyleyerek Filistinlileri bu bölgeye davet etmişti.

Filistin basınına göre, geçmişte organize suç örgütü liderliği yapan Ebu Şebab, İsrail ordusuyla işbirliği halinde hareket ediyor.

Hamas kaynakları, Ebu Şebab'ın silahlı adamlarını bölgeye gelen insani yardımları İsrail ordusunun gözetiminde yağmalamakla suçluyor.

İsrail güvenlik teşkilatının, Gazze içinde Hamas'ın yönetimini sonlandırmak için aşiret ve grupları silahlandırma planı basına yansımıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avigdor Lieberman, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Hükümet, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Savaş Hazırlığı: DEAŞ Bağlantılı Milisler Silahlandırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da ’Filistin’ tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis’ten çıkarıldı Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı
Siverek’te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı Siverek'te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı
Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Trabzon’da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu
Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı
Amasya’da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti Amasya'da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

16:45
Avrupa’da manşet Jose Mourinho Yeni takımını duyurdular
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
14:41
Adana’da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
Adana'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
00:08
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
00:03
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
23:39
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti
ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
23:15
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
23:12
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer
Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 18:56:39. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Savaş Hazırlığı: DEAŞ Bağlantılı Milisler Silahlandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.