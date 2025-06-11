İsrail'den Ürdün Sınırına Yeni Tümen - Son Dakika
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İsrail'den Ürdün Sınırına Yeni Tümen

İsrail\'den Ürdün Sınırına Yeni Tümen
11.06.2025 22:45
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İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Ürdün sınırında 10 binden fazla askerle yeni tümen kurulmasını onayladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Ürdün sınırında yeni bir tümen kurularak 10 binden fazla askerin buraya konuşlandırılması kararını onayladığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ordu komutanları yeni birlikler oluşturmak için bir plan sundu.

İsrail ordusu Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai tarafından sunulan planın Genelkurmay Başkanı Zamir tarafından onaylandığı belirtildi.

Sunulan plan, 500. Zırhlı Tugay'ın yeniden kurulmasını, 3 taburun Golan Tepeleri'nde kalıcı olarak konuşlandırılmasını ve Ürdün sınırında yeni bir tümen kurulmasını öngörüyor.

İsrail ordusu, Suriye sınırında işgal altındaki Golan Tepeleri'nde, savunma için daimi olarak piyade birliklerinden oluşan 3 tabur konuşlandırılacak.

Ürdün sınırında, sınır ihlallerinin önüne geçme iddiasıyla İsrail ordusu bünyesinde iki ay içerisinde yeni bir tümen kurulması planlanıyor.

Tümenin, 11 taburdan ve 10 binden fazla askerden oluşması ve içerisinde Ultra-Ortodoks (Haredi) askerlerin de bulunması bekleniyor.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir saha turu gerçekleştiren İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, hükümet krizine yol açan Haredilerin askere alınması konusuna değindi.

Zamir, İsrail'in asgari bir askeri güce dayanarak varlığını sürdüremeyeceğini belirterek daha fazla askere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Ürdün Sınırına Yeni Tümen - Son Dakika

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