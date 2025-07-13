İsrail'den Yeni Çekilme Haritası Beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'den Yeni Çekilme Haritası Beklentisi

13.07.2025 00:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doha'daki müzakerelerde tıkanıklık yaşanırken, İsrail'in yeni harita sunması bekleniyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperindeki geniş bir alanda işgalini sürdürme ısrarı nedeniyle tıkanan Katar'ın başkenti Doha'daki ateşkes müzakerelerinde, Tel Aviv yönetiminin bugün yeni bir çekilme haritası sunması bekleniyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, arabulucular Tel Aviv'in sunacağı yeni haritaları bekliyor.

Hamas'ın İsrail'in istediği tampon bölgeyi 0,7 ila 1 kilometre genişliğine kadar kabul etmesine karşın İsrail'in son sunduğu haritaya göre yer yer 3 kilometre genişlikte işgali sürdürme ısrarı nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes müzakereleri tıkandı.

İsrail ile Hamas'ın kırmızı çizgilerinin uyuşmadığı aktarılırken İsrail'in yeni bir çekilme haritası sunmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Haaretz gazetesinin Arap bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, arabulucu ülkelerin anlaşmazlığa rağmen pes etmediği belirtildi.

Diplomatik kaynak, arabulucuların, İsrail'in sunduğu çekilme haritasını kabul edemeyeceğini açıkça belirten Hamas ile daha gerçekçi bir harita konusunda hükümetin şahin kanadıyla uzlaşma sağlamakta zorlanan İsrail tarafını dengelemeye çalıştığını söyledi.

ABD tarafının da İsrail'in sunduğu haritadan memnun olmadığı ve bunu Katar ve Mısırlı arabuluculara ilettiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın kaynakların, ateşkes anlaşması imzalanırsa aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in istifa edeceği yönündeki tahminine yer verildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, diğer bir aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich ile görüşeceği kaydedildi.

Netanyahu'nun, Maliye Bakanı Smotrich ile Ben-Gvir'in anlaşmaya karşı muhalefetini yumuşatmaya çalıştığı ifade edildi.

The Times of Israel, reddedilen haritalara göre İsrail'in Gazze topraklarının üçte birinde işgali sürdürmek istediğini, buna Filistinlileri başka ülkelere sürgün amacıyla toplamak için "insani yardım şehri" adı altında kurulacak toplama kampının yapılması planlanan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın da dahil olduğuna dikkati çekti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Taraflar, 60 günlük geçici ateşkes, Gazze'deki 10 sağ, 18 ölü İsrailli esirin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkes için müzakerelerin yapılmasına ilişkin Doha'da müzakereleri sürdürürken anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü, ancak İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkes sağlansa bile işgalini sürdürme ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek maksadıyla bir "toplama kampı" kurmayı planladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Katar, Gazze, Doha, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Yeni Çekilme Haritası Beklentisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan isteği deprem etkisi yarattı Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan isteği deprem etkisi yarattı
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Otomobil ağaçlık alana düştü: 2 ölü Otomobil ağaçlık alana düştü: 2 ölü
Dizilerden etkilendi,10 bin boynuz arasından seçip eşsiz renklerde bıçaklar üretti Dizilerden etkilendi,10 bin boynuz arasından seçip eşsiz renklerde bıçaklar üretti
TİKA Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı Yerine geçecek isim belli oldu TİKA Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı! Yerine geçecek isim belli oldu
İBB’ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklandı İBB'ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
Sincan’da iki araç birbirine girdi Ölü ve yaralılar var Sincan'da iki araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Kartalkaya davasında 6. gün Kartalkaya davasında 6. gün
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti

00:17
TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeni isim
TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeni isim!
23:42
Kartalkaya’daki faciada kaybettiği kızının son sözlerini anlattı: Anne ölmek istemiyorum
Kartalkaya'daki faciada kaybettiği kızının son sözlerini anlattı: Anne ölmek istemiyorum
23:02
Uzman Çavuş Musa Çal, sıcak havadan bunalarak girdiği nehirde hayatını kaybetti
Uzman Çavuş Musa Çal, sıcak havadan bunalarak girdiği nehirde hayatını kaybetti
19:53
Fransa’nın sömürgesi Yeni Kaledonya’da özel statülü bir devlet kuruluyor
Fransa'nın sömürgesi Yeni Kaledonya'da özel statülü bir devlet kuruluyor
09:49
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk
Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
09:38
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz Beste Kökdemir’in karnı belirginleşti
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz! Beste Kökdemir'in karnı belirginleşti
08:36
Meteoroloji uyardı Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
08:26
’’Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor’’ deniyordu, Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk kare geldi
''Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor'' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi
08:15
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
07:26
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
02:08
10 Haziran’dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
10 Haziran'dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
01:11
Birleşmiş Milletler: Gazze’de önlenebilir ölümler yaşanıyor
Birleşmiş Milletler: Gazze'de önlenebilir ölümler yaşanıyor
01:09
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2025 01:15:31. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Yeni Çekilme Haritası Beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.