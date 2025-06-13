İsrail'e 100 Roket Fırlatıldı

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, İran'ın İsrail'e 100' yakın roket fırlattığı ve bunların birçoğunun düşürüldüğünü bildirdi.
Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İran rejimi İsrail'e doğru iki salvoda 100'den az roket fırlattı. Bu roketlerin çoğu engellendi veya kısa düştü. Sınırlı sayıda bina hasar gördü, bazıları engellemelerden kaynaklanan şarapnel sonucu." ifadesini kullandı.
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