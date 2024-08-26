İsrail'e ABD'den 50 Bin Ton Askeri Teçhizat - Son Dakika
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İsrail'e ABD'den 50 Bin Ton Askeri Teçhizat

İsrail, ABD'nin Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar için şimdiye kadar 50 bin tondan fazla askeri teçhizat sağladığını açıkladı. İsrail'e gelen askeri teçhizat, 500 askeri uçak ve 107 deniz sevkiyatıyla gerçekleştirildi. Zırhlı araçlar, askeri mühimmat, kişisel koruyucu donanım ve tıbbi ekipman da gönderilen destek arasında yer aldı.

26.08.2024 13:50
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İsrail, ABD'nin 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırılar için şimdiye kadar 50 bin tondan fazla askeri teçhizat sağladığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD ile İsrail arasındaki işbirliği çerçevesinde şu ana dek İsrail'e gelen askeri teçhizat 500 askeri uçak ve 107 deniz sevkiyatı aracılığıyla gerçekleştirildi.

Söz konusu askeri uçaklar ve deniz sevkiyatlarıyla şu ana dek 50 bin tondan fazla askeri ekipman İsrail'e ulaştırıldı.

Gönderilen askeri destekte zırhlı araçlar, askeri mühimmat ve cephanenin yanı sıra kişisel koruyucu donanım ve tıbbi ekipman da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'e ABD'den 50 Bin Ton Askeri Teçhizat - Son Dakika

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