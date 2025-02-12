İsrail'e ABD'den Lübnan'da Ek Süre İzni

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İsrail basını, ABD yönetiminin, Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken tarih yaklaşırken İsrail ordusuna ülkenin bazı bölgelerinde uzun süreli kalması için izin verdiğini iddia etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın üst düzey kabine yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi "ülkenin kuzeyindeki İsraillilerin güvenliği için" İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürmesini kabul etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen hafta Washington'da yapılan görüşmelerde bu konunun da ele alındığı aktarıldı.

İki liderin yanı sıra iki ülkenin heyetlerinin de konuyu görüştüğü ve bu konuda bir ön mutabakata varıldığı kaydedildi.

İsrail'in Mavi Hat yakınlarında kalmak istediği 5 nokta üzerinde müzakerelerin devam ettiği ve 14 Şubat Cuma günü Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura beldesinde süreçle alakalı önemli bir toplantının yapılacağı belirtildi.

Ordu sözcüsü "anlaşmanın uygulama süresinin uzatıldığını" açıkladı

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee de "anlaşmanın uygulama süresinin uzatıldığını" kaydetti.

Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin güneyindeki evlerine dönmek isteyen Lübnan halkını, "Anlaşmanın uygulama süresi uzatıldı ve İsrail ordusu hala sahada konuşlu, bu yüzden güneye hareket etmeniz yasak." ifadeleriyle tehdit etti.

Güneye hareket eden Lübnanlıların kendisini tehlikeye attığını ileri süren Adraee, anlaşmanın uygulama süresinin uzatıldığını kaydederken İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 26 Ocak'tan 18 Şubat'a atılmasından mı yoksa yeni bir uzatmanın söz konusu olmasından mı bahsettiği hakkında detaylı bilgi paylaşmadı.

İsrail'in ABD'den ek süre talep ettiği öne sürülmüştü

İsrail ve Lübnan basınına yansıyan haberlerde, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmek için ABD'den ek süre talep ettiği öne sürülmüştü.

Lübnan'ın LBCI televizyonunda yer alan haberde, İsrail'in, Ateşkesi Denetleme Komitesi'nden Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerdeki çekilme sürecinin 28 Şubat'a kadar uzatılmasını istediği kaydedilmişti.

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde ise, İsrail yönetiminin Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için tanınan sürenin uzatılması amacıyla ABD'ye başvurduğu, Washington'un "şimdilik" İsrail'in çekilmesi için tanınan süre olan 18 Şubat'a sadık kalınmasından yana olduğu iddia edilmişti.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

İsrail, ABD'nin de onayıyla Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.