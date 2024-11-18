İsrail\'e Füze Saldırısı: 5 Yaralı

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İsrail'de başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan'dan düzenlenen füze saldırısında biri ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'in merkezine füze saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Füzenin İsrail Hava Kuvvetlerince vurulduğu ancak parçaların Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine düştüğü kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, saldırı sonucu Ramat Gan bölgesinde bir binada yangın çıktığı görüldü.