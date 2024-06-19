İsrail'e Lübnan'dan Roket Saldırısı

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İsrail ordusu, Lübnan'dan sınırdaki Kiryat Shmona yerleşim birimine 15 roket atıldığını, bunların bazılarının imha edildiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan Kiryat Shmona yerleşim birimine doğru yaklaşık 15 roket atışı tespit edildiği, bunların bir kısmının imha edildiği ve can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının olduğu bölgenin topçu atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail Ordu radyosu saldırı sonucu bölgede bir binanın zarar gördüğünü açıklarken, Hareetz gazetesi ise roketlerin düşmesi sonucu bölgede yangın çıktığını belirtti.

İsrail ordusu bir diğer açıklamasında hava savunma sistemlerinin, Lübnan hava sahası üzerindeki şüpheli bir hedefi, İsrail hava sahasına girmeden imha ettiğini açıkladı.

Açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur kentinde Hizbullah'a ait bir binayı bombaladığı kaydedildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kiryat Şmona yerleşim biriminde yer alan 769'uncu Alay'a bağlı 91'inci Tugay'a yönelik onlarca katyuşa füzesi ile saldırı düzenlendiği aktarılmıştı.