İsrail'e Protesto: Esir Gecikmesi Terörizm!

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Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail'in esir takasının yedinci turunda Filistinli esirleri kararlaştırılan zamanda serbest bırakmayarak geciktirmesinin "organize terörizm ve esirlere yönelik kötü muamele" olduğunu belirtti.

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "İsrail'in yedinci turda Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirme kararının, İsrail'in özellikle dondurucu soğuklar nedeniyle serbest bırakılan esirlere ve ailelerine karşı uyguladığı organize terörizm ve kötü muamelenin bir biçimi" olduğu kaydedildi.

İsrail'in esirlere ve ailelerine karşı her türlü aşağılama, kötü muamele ve işkence aracını kullandığı ifade edilen açıklamada, "İsrail cezaevi sisteminin esirlere işkence etmeye devam ettiği ve tüm işgal teşkilatlarının esirleri ve ailelerini tehdit etmeyi sürdürdüğü ve son dönemde de bunun artışa geçtiği" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "İsrail'in esirlere karşı işlediği suçlarla sınırlı kalmadığı, tutuklama ve öldürme düzeyine varan tehditlerle, evlere baskınlarla sabotaj ve yıkım eylemleriyle esirlerin ailelerine karşı da organize terörizm uyguladığına" işaret edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakması gereken 620 Filistinli esirin teslimini, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu akşam düzenleyeceği "güvenlik toplantısının" bitimine kadar geciktireceği belirtilmişti.