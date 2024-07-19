İsrail'e yönelik drone saldırısında bir kişi öldü, on kişi yaralandı

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TEL AVİV, 19 Temmuz (Xinhua) -- Videodan alınan ekran görüntüsünde İsrail'in Tel Aviv kentine yönelik drone saldırısının gerçekleştiği olay mahalli görülüyor, 19 Temmuz 2024.

İsrail kaynaklarına göre, Husilerin üstlendiği saldırıda Cuma günü erken saatlerde uzun menzilli bir drone Tel Aviv kentinin orta kesimlerinde patlayarak bir kişinin ölmesine ve en az on kişinin yaralanmasına yol açtı.

Bir İsrail sözcüsü, ilk incelemelere göre günün erken saatlerinde Tel Aviv kentini vuran hava aracının İran yapımı olup Yemen'den gönderildiğini belirtti.

Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sarea da Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, grubun Cuma sabah saatlerinde Tel Aviv'deki önemli bir hedefe drone saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Sarea, " Operasyon, düşman önleme sistemlerini atlatabilen Yaffa adında yeni bir drone ile gerçekleştirildi ve hedef başarılı bir şekilde vuruldu" dedi.

Sarea İsrail'i, "Tel Aviv'i tehlikeli bölge ilan ediyoruz ve orası silahlarımız için öncelikli hedef olacak" sözleriyle uyardı. (Fotoğraf: Xinhua)