İsrail Esir Takası İçin Görüşmelere Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail Esir Takası İçin Görüşmelere Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Herzog, Gazze'deki esir takası ve ateşkes anlaşmalarının zamanı geldiğini belirtti.

01.12.2024 16:46
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin görüşmelerin "perde arkasında" yürütüldüğünü ve Lübnan ile varılan ateşkes sonrası Gazze'de de anlaşmanın zamanının geldiğini belirtti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Hamas'ın görüntülerini yayınladığı ABD vatandaşlığı bulunan İsrailli esir Idan Alexander'in ailesiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Herzog, esir takası ve ateşkes müzakerelerinin "perde arkasında" yürütüldüğünü söyledi.

Herzog, "Lübnan ile kuzey sınırı konusunda varılan bir anlaşmanın ardından (Gazze'de) bir anlaşmayı kesinleştirip esirleri eve getirmenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Ayrıca Herzog İsrailli esir Idan'ın ailesiyle yaptığı görüşmede, "Şu an esirleri serbest bırakacak bir anlaşmaya yol açacak anlamlı bir değişiklik yapma fırsatı olduğunu" dile getirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar: "Esir takası anlaşmasına doğru ilerlendiğine dair işaretler var"

Israel Hayom gazetesinin düzenlediği güvenlik konferansında konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar da esir takası anlaşması için yürütüldüğü belirtilen görüşmelere ilişkin "Şu anda daha fazla ayrıntı veremesem de bir esir takası anlaşmasına doğru ilerlendiğine dair işaretler var." dedi.

Sa'ar, İsrail hükümetinde, esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerini sürdürme konusunda bir isteklilik olduğunu öne sürdü.

Öte yandan Sa'ar, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına dair " Washington'daki bir sonraki yönetimin güçlü tedbirler alacağına inanıyorum." dedi.

Uluslararası hukuka uyarak UCM'nin tutuklama kararını uygulayacağını duyuran Avrupa ülkelerine seslenen Sa'ar, "Avrupalı dostlarımıza bu gelişmeyi kucaklamak için acele etmemelerini hatırlatıyorum." diye konuştu.

UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında Gazze'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı.

Kaynak: AA

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