İsrail Füzesi Ürdün'e Düştü

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- İsrail'e ait önleme füzesi Ürdün'e düştü

Ürdün: "İsrail sınırı yakınlarına uçan cisim çarptı"

AMMAN - Ürdün ordusu, İsrail'e ait bir önleme füzesinin arızalanarak Ürdün topraklarına düşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Akabe bölgesinde İsrail sınırı yakınlarına bir "uçan cismin" çarptığını bildirdi.

İsrail Ürdün sınırında hareketli saatler yaşandı. İsrail ordusu, Eilat Limanı üzerindeki önleme füzelerinden birinin "bölgeye" düştüğünü belirtirken, İsrail medyasında, bir insansız hava aracını hedef alan önleme füzesinin arızalanarak Ürdün topraklarına düştüğü bilgisi yer aldı.

Ürdün Krallığı'na ait Petra Haber Ajansı'nın haberine göre ise, Ürdün ordusu, Akabe bölgesinde İsrail sınırı yakınlarına "uçan bir cismin" çarptığını bildirdi.

Düşen füze nedeniyle ciddi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmedi.