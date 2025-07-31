İsrail, Gazze'de Ateşkes Taleplerini Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, Gazze'de Ateşkes Taleplerini Reddetti

31.07.2025 06:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Hamas'ın ateşkes şartlarını kabul etmedi, tampon bölgelerden çekilme ve sınır kapısını açmayı reddetti.

İsrail'in, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı düzenlemelerde, Philadelphi Koridoru ile Gazze'deki tampon bölgelerden çekilmeyi ve Refah Sınır Kapısını açmayı reddettiği belirtildi.

İsrail basınında, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına verdiği yanıtta yapılan ve arabuluculara iletilen değişikliklerin ayrıntıları paylaşıldı.

Kanal 13 Televizyonunun haberine göre, İsrail, Philadelphi Koridoru ile "devletin, Gazze sınırındaki İsrail yerleşimlerinin güvenliğini sağlama kapasitesini zayıflatacağı iddiasıyla" Gazze'de sınır boyu uzanan tampon bölgelerden çekilmeyi reddetti.

Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın Filistinli esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili taleplerine de "çok sayıda Filistinlinin serbest bırakılmasının, Gazze'deki İsrailli esirlerle ilgili bir anlaşmaya varılmasına olanak sağlamayacağı" iddiasıyla karşı çıktı.

İsrail, Hamas'ın, "Refah Sınır Kapısının açılması ve insani yardım dağıtım mekanizmasının değiştirilmesi talebini" de kesin bir dille reddetti.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre ise Hamas'ın, "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na bağlı yardım dağıtım merkezlerinin kapatılması ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla eski dağıtım mekanizmasının sürdürülmesi" talebini kabul etmedi.

İsrail ayrıca, ölü esirlere karşılık Filistinli esir ve mahkumları serbest bırakma, Gazze'deki tampon bölgenin daraltılması ve ordunun Han Yunus ve Refah'ın büyük bölümünden çekilme talebini de onaylamadı.

Kanal 13 Televizyonunun haberine göre de İsrail, arabuluculara ilettiği taslakta, askeri güçlerinin önemli bir kısmını 60 gün içinde (ateşkes süresi) geri çekmeye hazır olduğunu ancak savaşı sonlandırmaya hazır olmadığını iletti.

İsrail basınında ayrıntıları yer alan "ateşkes anlaşmasıyla ilgili bu taslağa" Hamas'tan henüz cevap gelmedi.

Müzakere sürecinde yaşanan tıkanıklık

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Mısır ile Katar 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki müzakerelerin istişare amacıyla askıya alınmasının normal bir durum olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Refah, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de Ateşkes Taleplerini Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
Denizli’de polis memuru kaldığı apartta intihar etti Denizli'de polis memuru kaldığı apartta intihar etti
30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber İBB’nin kararı iptal edildi 30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber! İBB'nin kararı iptal edildi
Gazeteci Cem Küçük’ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu Gazeteci Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
İletişim Başkanlığı’nda görev değişimi Yeni atamalar belli oldu İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi! Yeni atamalar belli oldu
İstanbul metrosunda panik anları Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı İstanbul metrosunda panik anları! Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar 8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti
8.8’lik deprem sonrası Japonya’da balinalar karaya vurdu 8.8'lik deprem sonrası Japonya'da balinalar karaya vurdu

21:02
FED faizi sabit tuttu
FED faizi sabit tuttu
20:35
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada “Terörsüz Türkiye“ vurgusu
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada "Terörsüz Türkiye" vurgusu
20:09
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!
19:49
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
18:47
Bursa’da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
10:11
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
10:10
Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor
Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor
10:01
Görkemli doğum günü kutlaması Pastadaki not dikkat çekti
Görkemli doğum günü kutlaması! Pastadaki not dikkat çekti
09:58
8.8’lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2’nci büyük depremi sayılabilir
8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir
09:44
Altında temkinli seyir: Gözler FED kararında, fiyatlar yatay
Altında temkinli seyir: Gözler FED kararında, fiyatlar yatay
09:38
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 06:23:19. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'de Ateşkes Taleplerini Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.