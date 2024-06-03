İsrail, Gazze'deki bir binayı vurdu - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki bir binayı vurdu

İsrail, Gazze\'deki bir binayı vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan bir binayı hedef aldı. Görüntülerde, binanın vurulmasının ardından dumanların yükseldiği ve bölgedeki Filistinlilerin kaçtığı görüldü. İsrail'in Gazze'yi işgalinden bu yana yaşanan saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

03.06.2024 22:05
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda yer alan bir binayı hedef aldığı anlar AA kameralarına yansıdı.

Görüntüde, binanın vurulmasının ardından bölgeden dumanların yükseldiği ve orada bulunan Filistinlilerin koşarak bölgeyi terk ettiği görüldü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 479 Filistinli öldürüldü, 82 bin 777 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki bir binayı vurdu - Son Dakika

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