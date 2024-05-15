İsrail, Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda kara saldırılarını genişletti - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda kara saldırılarını genişletti

İsrail, Gazze\'deki Cibaliya Mülteci Kampı\'nda kara saldırılarını genişletti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yoğun hava saldırıları ve topçu atışları eşliğinde kara saldırılarını genişletti. İsrail askerleri, kampın merkezinde bulunan Ternis Kavşağı'na ulaştı ve çevredeki evleri yıktı. Yüzlerce Filistinli zorla yerinden edilerek Gazze'nin batısına göç ettirildi. Saldırılarda binlerce Filistinli öldürüldü, hastane ve eğitim kurumları da hedef alındı.

15.05.2024 14:02
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yoğun hava saldırıları ile topçu atışları eşliğinde kara saldırılarını genişlettiği ve barınma merkezlerindeki yüzlerce Filistinliyi zorla yerinden ettiği bildirildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'nda kara saldırılarını genişleten İsrail ordusunun merkezdeki "Ternis Kavşağına" ulaştığını söyledi.

Filistinli direniş grupları ile İsrail askerleri arasında çatışmaların yaşandığını belirten tanıklar, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresinde çok sayıda Filistinlinin evini yıktığını aktardı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cibaliya kampında "yüzlerce yerinden edilmiş Filistinliyi barınma merkezlerinden Gazze kentinin batısına doğru zorla göç ettirdiğini" belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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