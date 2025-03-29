İsrail Ordusu Gazze'de kara işgalini genişletti! Refah kentine operasyon - Son Dakika
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İsrail Ordusu Gazze'de kara işgalini genişletti! Refah kentine operasyon

İsrail Ordusu Gazze\'de kara işgalini genişletti! Refah kentine operasyon

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde askeri operasyonlara başladı. Operasyonlar sırasında Hamas'ın altyapısının hedef alındığı öne sürülürken; silah depolarının da hedef alındığı bildirildi.

29.03.2025 23:16
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde kara işgalini genişlettiği belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah kentinin El-Cinine Mahallesi'nde askeri operasyonlara başlandığı ve geçen hafta sonu onlarca hedefe saldırı düzenlendiği ifade edildi.

"HAMAS ALT YAPISI YOK EDİLDİ"

Açıklamada, operasyonlar sırasında "silah depoları, füze rampaları ve direnişçilerin kullandığı askeri binalar da dahil olmak üzere Hamas'ın altyapısının yok edildiği" iddia edildi.

İSRAİL'DEN GAZZE İTİRAFI

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde 17 Mart'ta düzenlediği saldırıda ambulans ve itfaiye araçlarını hedef aldığını kabul etmiş, Filistin Kızılayı ise, kaybolan 9 sağlık çalışanının hayatından İsrail'in sorumlu tutulduğunu duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozmuş ve 20 Mart'ta da Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda kara işgaline başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Refah, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Gazze'de kara işgalini genişletti! Refah kentine operasyon - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Eren Türkmen:
    Çokda sqmde 0 3 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Coloni pici niye israille savasmiyor? 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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