İsrail Ordusu Gazze\'de kara işgalini genişletti! Refah kentine operasyon

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde kara işgalini genişlettiği belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah kentinin El-Cinine Mahallesi'nde askeri operasyonlara başlandığı ve geçen hafta sonu onlarca hedefe saldırı düzenlendiği ifade edildi.

"HAMAS ALT YAPISI YOK EDİLDİ"

Açıklamada, operasyonlar sırasında "silah depoları, füze rampaları ve direnişçilerin kullandığı askeri binalar da dahil olmak üzere Hamas'ın altyapısının yok edildiği" iddia edildi.

İSRAİL'DEN GAZZE İTİRAFI

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde 17 Mart'ta düzenlediği saldırıda ambulans ve itfaiye araçlarını hedef aldığını kabul etmiş, Filistin Kızılayı ise, kaybolan 9 sağlık çalışanının hayatından İsrail'in sorumlu tutulduğunu duyurmuştu.