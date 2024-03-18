İsrail ordusu Şifa Hastanesi\'ne baskın düzenledi, ölü ve yaralılar var

İsrail ordu güçlerinin, Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Tıp Kompleksi'ne (Şifa Hastanesi) insansız hava araçları (İHA) ve yoğun silah sesleri eşliğinde düzenlediği baskında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail tankları ve askeri araçları, yoğun ateş koruması altında aniden Gazze kentinin batısındaki bölgelere girerek binlerce yerinden edilmiş, hasta ve yaralının bulunduğu Şifa Hastanesi'ni kuşattı, hastanenin bazı kısımlarını top mermileri ve İHA'lar ile hedef aldı.
Baskından önce yerinden edilenlerin bazıları hastaneyi terk etmeyi başarırken, İsrail güçlerinin hastaneyi hedef alması ve içeriye ateş açması yerinden edilmiş kişilerden bazılarının ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.
İsrail ordusu saldırıya ilişkin açıklama yaptı
Öte yandan İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattığını duyurdu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail ordusuna dayandırdığı haberinde, "Hamas yetkilileri tarafından kullanıldığına dair alınan istihbaratın ardından Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlendiği" ifade edildi.
Haberde, "İsrail güçleri sağlık kompleksinden (Şifa Hastanesi) açılan ateşe maruz kaldı ve aynı şekilde karşılık vererek 2 kişiyi yaraladı." ifadesi kullanıldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerleri ile iç istihbarat birimi Şabak (Şin-Bet) güçlerinin Şifa Hastanesi'nde "terörist faaliyetleri engellemek ve saldırganları yakalamak için çalıştığını" öne sürdü.
Adraee, "operasyon ve kuşatma sırasında ordu güçlerine Şifa Hastanesi'nin içinden ateş açıldığını, buna ateşle karşılık verildiğini ve saldırganların yaralandığını" iddia etti.
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