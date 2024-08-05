İsrail, Gazze'den atılan 15 roket sonucu bir kişinin yaralandığını bildirdi

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İsrail, Gazze Şeridi'nden sınırdaki kasabalara doğru 15 roket atıldığını, isabet eden şarapnel parçası sonucu bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinden sınıra doğru atılan 15 roket tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, hava savunma sistemleri, fırlatılan birçok roketi imha ederken, bazı bölgelere şarapnel parçaları düştü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, roket saldırısında bir İsrailli, şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralının durumunun ağır olmadığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Gazze Şeridi çevresindeki Beeri Yahudi yerleşimi yakınına bir roketin düştüğü belirtilirken, can kaybı veya maddi hasara dair detay verilmedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Gazze'den atılan roketlerin sorumluluğunu üstlendi.

İsrail ordusu, dün de Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinden İsrail'in güneyindeki Askalan kenti yakınlarına 5 füze fırlatıldığını, bunlardan birinin Askalan kenti yakınındaki Gan Yavne kasabasına düştüğünü duyurmuştu.