İsrail Gazze'den Atılan Roketleri Düşürdü - Son Dakika
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İsrail Gazze'den Atılan Roketleri Düşürdü

17.07.2025 17:28
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İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri düşürdüğünü açıkladı. Saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden atılan 2 roketin düşürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den atılan roketler nedeniyle erken uyarı sistemlerinin çalıştırıldığını ve roketlerin düşürüldüğünü belirtti.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ise Telegram hesabından; Siderot, Mefalsim ve Nir Oz adlı İsraillilerin gasbederek yerleştikleri bölgelere, roket saldırıları gerçekleştirdiklerini açıkladı.

-? ?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 573 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 607 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 750 kişi yaşamını yitirdi, 27 bin 566 kişi yaralandı.

ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde 27 Mayıs'tan bu yana Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 851'e, yaralıların sayısı da 5 bin 634'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'den Atılan Roketleri Düşürdü - Son Dakika

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