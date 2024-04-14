İsrail, Gazze Şeridi'nde iki tugay daha görevlendirecek

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki tugay daha görevlendirmeyi planladığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, yapılan durum değerlendirmesine binaen gelecek günlerde iki yedek tugayın daha Gazze'de görevlendirileceği kaydedildi.

İki tugayın askeri göreve çağrılmasının, İsrail'in müdafaası ve halkın güvenliğinin korunması yönündeki çalışmaların bir parçası olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 729 Filistinli öldürüldü, 76 bin 371 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.