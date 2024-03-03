İsrail, Gazze Şeridi\'nde insani yardım aracını hedef aldı: 9 ölü

İsrail ordusunun, aylardır yıkıcı saldırılar düzenlediği, zorla aç bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde insani yardım aracını hedef alması sonucu 9 kişi öldürüldü ve onlarcası yaralandı.
Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde insani yardım malzemesi taşıyan araç İsrail tarafından hedef alındı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusu daha önce de 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.
İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 410 Filistinli öldürüldü, 71 bin 700 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 419 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Gazze Şeridi'nde insani yardım aracını hedef aldı: 9 ölü - Son Dakika
Küçükçekmece'de trafikte makas atmaya çalışan bir sürücü, başka bir araca çarptı. Kaza anları ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kırklareli'nde belediye başkanlığı için CHP'den aday gösterilmeyen Serdar Türker, adaylıktan çekilmesi için daire başkanlığı ve şoförlü makam aracı teklif edildiğini iddia etti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 19. Antalya Maratonu'nun startını vererek, koşuya katıldı. Maratonda, 52 ülkeden 1600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu koştu.
Antalya'da düzenlenen 19. Uluslararası Runtalya Maratonu'na 52 ülkeden 9 bin 600 sporcu katıldı. Yarışmada maraton erkekler kategorisinde Akil Samir birinci olurken, kadınlarda Maria Kolpakova birinciliği elde etti. 21 kilometre erkeklerde Stenislav Ageliarov birinci, kadınlarda ise Yuliya Kaladkevich birincilik kazandı. Organizasyonda 10 kilometre erkeklerde Andrei Strizhakov birinci olurken, kadınlarda Anastasiia Slepneva birinciliği elde etti. Fetih koşusunda ise Utku Koyuncu birinci oldu. Ödüller, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından verildi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı iddia edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, menşei belli olmayan bin litre akaryakıt ele geçirildi. Operasyon sonucunda V.A. ve H.P. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.
Bahar çiçeklerinin açmasıyla oluşan güzel manzarayı görmek isteyen turistler, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan köylere akın ediyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Liuzhou'dan bildiriyor.
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Seslidere köyünde gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'nde bulunan bir binanın asansöründe yaşlı bir adamın cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm nedeni ise yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, F.A'ya ait evde uyuşturucu madde, uyuşturucu öğütme aparatı ve halüsinasyon görmeye neden olan mantar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan F.A. adliyeye sevk edildi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir, evinde konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Aleksic'in golüyle öne geçen Başakşehir, 10 kişi kalan Samsunspor karşısında galibiyeti korudu.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 127-89 mağlup etti. Maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Betül Kutlu 22 sayıyla öne çıkarken, Beşiktaş'tan Zümrüt Karahan 41 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?