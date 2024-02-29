İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine yönelik saldırılarına katılan Paraşütçüler Tugayı'nı bölgeden çektiği bildirildi.

İsrail ordu radyosu, karadan saldırılar sırasında Gazze Şeridi'ne 3 ay önce giren paraşütçülerden oluşan Tugay'ın geri çekildiği ve onun yerine Gazze'ye başka güçlerin gönderildiğini duyurdu.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinden çekilen Tugay'da kaç askerin görev yaptığı bilgisi ise paylaşılmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun bölgesi ve Han Yunus kentinde karadan işgalin sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, 70 bini aşkın kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 242'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 582 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.