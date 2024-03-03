İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivil halkı hedef aldı - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivil halkı hedef aldı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilmiş insanların sığındığı Refah kentindeki Ebu Anza ailesinin evini bombalaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İsrail savaş uçaklarının, bölgede bulunan Ebu Anza ailesine ait bir evi bombalaması sonucu aralarında çocukların da yer aldığı ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi. Hava saldırısıyla hedef alınan Ebu Anza ailesine ait evin tamamen yıkıldığı, çevredeki Filistinlilerin evlerinde de ciddi hasar oluştuğu kaydedildi. Saldırı sonucu ölen ve yaralananların sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

03.03.2024 04:39
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilmiş insanların sığındığı Refah kentindeki Ebu Anza ailesinin evini bombalaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarının, AA muhabirine verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin doğusundaki Al-Salam mahallesini bombaladı.

İsrail savaş uçaklarının, bölgede bulunan Ebu Anza ailesine ait bir evi bombalaması sonucu aralarında çocukların da yer aldığı ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi.

Hava saldırısıyla hedef alınan Ebu Anza ailesine ait evin tamamen yıkıldığı, çevredeki Filistinlilerin evlerinde de ciddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Saldırı sonucu ölen ve yaralananların sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 419 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivil halkı hedef aldı - Son Dakika

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