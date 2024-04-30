İsrail, Gazze ve Refah'ı vurdu: 27 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Gazze ve Refah'ı vurdu: 27 ölü

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Refah ve Gazze şehrine düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda 5'i çocuk 20 Filistinli Refah'ta, 7 sivil ise Gazze'de hayatını kaybetti. İsrail güçleri ayrıca Bureij Mülteci Kampı'na da saldırı düzenledi.

30.04.2024 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsrail, Gazze ve Refah'ı vurdu: 27 ölü

GAZZE - İsrail güçlerinin dün gece Refah ile Gazze şehrine düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bölgede 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail askerleri gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine ve Gazze şehrini vurdu. Refah'ta 3 ayrı eve düzenlenen saldırılarda 5'i çocuk 20 Filistinli, Gazze'de ise 7 sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı ise çevre hastanelere götürüldü. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij Mülteci Kampı'na da saldırılar düzenlediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze ve Refah'ı vurdu: 27 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:37 Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
22:45 Gazze Şeridi’nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı Gazze Şeridi'nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı
20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
00:27 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
00:09 Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray’ı yenmemiz gerekiyor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor
23:43 Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı’yı teknik direktörlük görevine getirdi Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı'yı teknik direktörlük görevine getirdi
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:07 Nijerya’da menenjit salgınında ölü sayısı 85’e yükseldi Nijerya'da menenjit salgınında ölü sayısı 85'e yükseldi
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 01:05:44. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze ve Refah'ı vurdu: 27 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement