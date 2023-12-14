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İsrail, Gazze'yi obüslerle vurmaya devam ediyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'yi obüslerle vurmaya devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni abluka altında tutarken obüslerle saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in Gazze sınırı boyunca konuşlu bulunan obüslerin yanı sıra savaş uçakları ve helikopterler de saldırılara katılıyor. Anadolu Ajansı ekibi, İsrail ordusuna ait obüslerin Gazze'ye düzenlediği saldırıları kayıt altına aldı. Reim bölgesi yakınlarında bulunan obüslerin aralıklarla Gazze Şeridi'ni vurduğu ve bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail, Gazze\'yi obüslerle vurmaya devam ediyor
14.12.2023 - 15:24,
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İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni obüslerle vurmaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze sınırı boyunca farklı noktalarda konuşlu bulunan obüsler karadan, savaş uçakları ve helikopterler de havadan saldırılarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İsrail ordusuna ait obüslerin Gazze'ye saldırı düzenlediği anları kayıt altına aldı.

Reim bölgesi yakınlarında bulunan obüslerin, aralıklarla Gazze Şeridi'ni vurduğu ve bombalamanın ardından bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

Kaynak: AA
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