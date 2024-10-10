İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi Lübnan’da

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan'ın güneyinde kara saldırısıyla birlikte işgal edilen bölgeye gittiği bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Halevi'nin Lübnan'ın güneyinde işgal edilen bir bölgede askerlerle bir araya geldiği belirtildi.

Halevi'nin burada üst düzey güvenlik yetkilileriyle "durum değerlendirmesi" yaptığı ifade edildi.

Genelkurmay Başkanı Halevi'ye İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar ve Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin'in de eşlik ettiği aktarıldı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.