İsrail Genelkurmay Başkanı'nın istifası bekleniyor - Son Dakika
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İsrail Genelkurmay Başkanı'nın istifası bekleniyor

İsrail Genelkurmay Başkanı\'nın istifası bekleniyor

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yakında istifa etmesi beklenirken, halefi hakkında görüşmeler devam ediyor. İstifa kararı alan Askeri İstihbarat Şefi Tümgeneral Aharon Haliva'nın ardından saldırılardan sorumlu tüm subayların istifa edeceği ya da görevden alınacağı belirtiliyor. İstifaların, savaş soruşturmalarına hazırlık amacıyla avukatlarını hazırlayan subaylar tarafından yapıldığı ifade ediliyor. Yeni Genelkurmay Başkanı'nın kim olacağı ise güvenlik ve siyasi sistem açısından kaygı yaratıyor.

27.04.2024 16:47  Güncelleme: 16:51
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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yakında istifa etmesinin beklendiği, halefi hakkında ise görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, Askeri İstihbarat Şefi Tümgeneral Aharon Haliva'nın 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle istifa kararı almasının ardından Genelkurmay Başkanı'ndan başlamak üzere saldırılardan sorumlu tüm subayların istifa edeceği ya da görevden alınacağının netleştiği belirtildi.

Haberde, "Pek çok subay, savaş soruşturmalarına hazırlık amacıyla avukatlarını hazırladı. Haliva'nın istifa mektubunu hukuki tavsiye üzerine Genelkurmay Başkanı'na yazmış olması muhtemel. Haliva'nın tüm ifadeleri, kurulduğunda soruşturma komitesine de sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Haliva'nın yakın gelecekte emekliye ayrılmak zorunda kalacak subaylardan ilki olduğu vurgulanan habere göre, söz konusu subaylar arasında 8200 Birimi Komutanı Tuğgeneral Yossi Sariel, Gazze Tümeni Komutanı Tuğgeneral Avi Rosenfeld, Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, Operasyonlar Bölümü Başkanı Tümgeneral Oded Basyuk, Strateji Bölümü Başkanı Tümgeneral Eliezer Toledano, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar da bulunuyor.

Bu isimlerin 7 Ekim başarısızlığının sorumluluğunu üstlendiklerine işaret edilen haberde, emekliye ayrılmaları ya da istifa etmeleri halkın orduya olan güvenine verilen zararı onarmaya katkı sağlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Haberde "Zamanı geldiğinde Halevi'nin yerini alacak yeni Genelkurmay Başkanı'nın kimliği meselesi, halihazırda hem güvenlik hem siyasi sistem açısından kaygıları artırıyor. Daha önce bu pozisyon için doğal aday olarak görülen Yaron Finkelman ile Eliezer Toledano gibi kişiler artık başarısızlığın bir parçası olarak görülüyor." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca haberde, Halevi'nin yerine getirilecek kişi olarak daha önce Genelkurmay Başkan Yardımcılığı, Güney Bölge Komutanlığı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Askeri Sekreterliği gibi üst düzey görevlerde bulunan Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Tümgeneral Eyal Zamir'in adaylığı konusunda görüş birliği olduğu kaydedildi.

Tümgeneral Haliva, 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle istifa kararı almış, istifa mektubunda, "Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum." ifadelerine yer vermişti.

Haliva, 7 Ekim'deki saldırıların ardından başarısızlığını kabul ederek istifa kararı alan ilk İsrailli üst düzey askeri yetkili olmuştu.

Kaynak: AA

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