 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine baskınlar düzenledi. Nablus, Tulkerim, Cenin, Eriha, Ramallah, El-Bire, Beytüllahim ve El Halil kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar yapıldı. İsrail güçleri takviye birlikler göndererek bazı evleri ablukaya aldı. Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda silahlı çatışma ve patlamalar yaşandı. İsrail güçleri ayrıca Tulkerim, Eriha, Beytüllahim, Ramallah, El-Bire ve El Halil kentleri ile bazı mülteci kamplarına da benzer şekilde baskınlar düzenledi.

İsrail Güçleri Batı Şeria\'da Baskınlar Düzenledi
10.01.2024 - 10:43,
Abone Ol

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine baskınlar düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Nablus, Tulkerim, Cenin, Eriha, Ramallah, El-Bire, Beytüllahim ve El Halil kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar yaptı.

Nablus kentine dört bir koldan giren İsrail güçleri, kentteki yüksek binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

İsrail güçlerinin kente takviye birlikler gönderdiğini aktaran görgü tanıkları, Eski Şehir bölgesinde zaman zaman silah ve patlama sesleri duyduklarını, bazı evlerin ise ablukaya alındığını söyledi.

Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerinin yaklaşık 8 saat süren baskını sırasında silahlı çatışma ve patlamalar yaşandığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin kamptaki bazı cadde ve sokakları buldozerlerle kazdığı, Filistinlilere ait bazı evlere baskınlar düzenlediği, mülklerine zarar verdiği ve çok sayıda kişiyi sorguladığı aktarıldı.

İsrail güçleri ayrıca Tulkerim, Eriha, Beytüllahim, Ramallah, El-Bire ve El Halil kentleri ile bazı mülteci kamplarına da benzer şekilde baskınlar düzenledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Beytüllahim, Batı Şeria, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi - Son Dakika


10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59
Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39
Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18
Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02
1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi

Son Dakika
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39 Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18 Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27 Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 11:08:54. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement