İsrail Güçleri Batı Şeria\'da Baskınlar Düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine baskınlar düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Nablus, Tulkerim, Cenin, Eriha, Ramallah, El-Bire, Beytüllahim ve El Halil kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar yaptı.

Nablus kentine dört bir koldan giren İsrail güçleri, kentteki yüksek binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

İsrail güçlerinin kente takviye birlikler gönderdiğini aktaran görgü tanıkları, Eski Şehir bölgesinde zaman zaman silah ve patlama sesleri duyduklarını, bazı evlerin ise ablukaya alındığını söyledi.

Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerinin yaklaşık 8 saat süren baskını sırasında silahlı çatışma ve patlamalar yaşandığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin kamptaki bazı cadde ve sokakları buldozerlerle kazdığı, Filistinlilere ait bazı evlere baskınlar düzenlediği, mülklerine zarar verdiği ve çok sayıda kişiyi sorguladığı aktarıldı.

İsrail güçleri ayrıca Tulkerim, Eriha, Beytüllahim, Ramallah, El-Bire ve El Halil kentleri ile bazı mülteci kamplarına da benzer şekilde baskınlar düzenledi.