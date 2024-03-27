İsrail Güçleri Şifa Hastanesi'ni Hedef Aldı ve Yaralıları Alıkoydu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan: Bu seçim karşı devrimci, Cumhuriyet düşmanı iktidara 'dur' diyeceğimiz bir tercih

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Bu seçim sadece belediye başkanımızı, meclis üyelerimizi ve muhtarımızı seçeceğimiz bir seçim değil. Bu seçim ülkenin içinde bulunduğu durumdan bağımsız, sadece yerel yönetimlerle ilgili vereceğimiz bir karar da değil. Bu seçim karşı devrimci, Cumhuriyet düşmanı iktidara ‘dur’ diyeceğimiz bir tercih. Bu iktidara ders vermenin, bu iktidarın kulağını çekmenin bir fırsatı bu seçim. Tüm yurttaşlarının nefesini kesen bu iktidara bu dersi vermek zorundayız” dedi.