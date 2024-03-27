İsrail Güçleri Şifa Hastanesi'ni Hedef Aldı ve Yaralıları Alıkoydu

İsrail güçleri 10 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi çevresinde bulunan binaları hedef aldı, hastanedeki bazı yaralı ve sağlık çalışanlarını ise alıkoydu.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Şifa Hastanesi çevresindeki evlere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
İsrail askerleri, hastane içinden ve çevresinden onlarca kişiyi alıkoyarken yüzlerce kişiyi de Gazze Şeridi'nin güneyine ya da Gazze kentinin doğusuna göçe zorladı.
Şifa Hastanesi çevresindeki 10 ev ve bina ateşe verildi, 100 dairenin bulunduğu 3 bina savaş uçaklarınca bombalandı, binalar yerle bir edildi.
İsrail güçleri hastane içindeki yaklaşık 160 hasta ve yaralı ile 25 sağlık çalışanını da alıkoydu.
İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne saldırısı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ta baskın düzenlemiş ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.
Baskında 800'den fazla kişinin İsrail güçleri tarafından alıkonularak sorgulandığı ve 170'ten fazla Filistinlinin ise hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi konumundaki Şifa Hastanesi'ne Hamas'a ait "tüneller ve cephanelikler" bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.
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